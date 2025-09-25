Concorsi Comune di Firenze pubblicati due bandi per 79 posti da funzionari e istruttori amministrativi

Nella giornata del 22 settembre 2025, il Comune di Firenze ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi pubblici al fine di coprire un totale di 79 posti tra funzionari e istruttori amministrativi. Nel dettaglio, il primo concorso riguarda il reperimento di 55 istruttori amministrativi, da assumere nell’Area degli istruttori, con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. Il secondo bando riguarda il reperimento di 24 figure di funzionario amministrativo, da assumere nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. I due bandi, reperibili sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) e sul sito del Comune di Firenze, contengono le informazioni essenziali per prendere parte al reclutamento, i requisiti e i titoli di studio richiesti, le modalità di invio della domanda, nonché le procedure di selezione considerando che si tratta di due concorsi per esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorsi Comune di Firenze, pubblicati due bandi per 79 posti da funzionari e istruttori amministrativi

concorsi - comune

