Concorsi Comune di Firenze pubblicati due bandi per 79 posti da funzionari e istruttori amministrativi
Nella giornata del 22 settembre 2025, il Comune di Firenze ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi pubblici al fine di coprire un totale di 79 posti tra funzionari e istruttori amministrativi. Nel dettaglio, il primo concorso riguarda il reperimento di 55 istruttori amministrativi, da assumere nell’Area degli istruttori, con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. Il secondo bando riguarda il reperimento di 24 figure di funzionario amministrativo, da assumere nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. I due bandi, reperibili sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) e sul sito del Comune di Firenze, contengono le informazioni essenziali per prendere parte al reclutamento, i requisiti e i titoli di studio richiesti, le modalità di invio della domanda, nonché le procedure di selezione considerando che si tratta di due concorsi per esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: concorsi - comune
Il Comune di Foggia assume: entrano in servizio 20 idonei dei concorsi
Concorsi Comune di Cagliari: come candidarsi e i profili ricercati
In Comune via libera ai concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato
CONCORSI 79 POSTI COMUNE FIRENZE Il Comune di Firenze ha bandito concorsi per l'assunzione a indeterminato di 79 amministrativi: • 55 istruttori amministrativi. Requisiti: diploma scuola superiore • 24 funzionari amministrativi. Requisiti: laurea, anche tr - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi Comune di Firenze per 79 istruttori e funzionari amministrativi, diplomati e laureati: Bandi 2025 - Il Comune di Firenze ha indetto nuovi concorsi per 79 assunzioni a tempo indeterminato di Istruttori e Funzionari amministrativi, diplomati e laureati. Lo riporta ticonsiglio.com
Concorso Comune di Firenze 2025, 79 amministrativi: posti per diplomati e laureati - Cosa sapere sul Concorso Comune di Firenze 2025 per 79 amministrativi, di cui 24 Funzionari e 55 Istruttori, posti per diplomati e laureati. Si legge su leggioggi.it