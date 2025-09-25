Concordato preventivo biennale | chiarimenti sulle cause di esclusione

Sì all’adesione dello studio e dei suoi associati con partita Iva, anche se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: concordato - preventivo

Concordato preventivo, le destre provano a infilare un altro condono

Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo

Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo

In scadenza la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale 2025/2026: c'è tempo fino al 30 settembre per accettare il patto proposto dal Fisco. Le regole basilari da conoscere - Autonomi e professionisti / Agenzia delle Entrate https://scadenzefiscali - X Vai su X

#Casi e #Questioni L’adesione al concordato preventivo biennale comporta impegni precisi e vantaggi potenziali, ma richiede una valutazione approfondita sulla convenienza economica dell’opzione, da eseguire prima della scadenza per l’accettazione fis - facebook.com Vai su Facebook

Concordato preventivo biennale: nuove cause di esclusione e cessazione - Concordato Preventivo Biennale CPB: nuove cause di esclusione e cessazione per professionisti, associazioni e STP. Lo riporta edotto.com

Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: chi può aderire, come funziona e quando pagare - 2026: requisiti, vantaggi fiscali e scadenze per regolarizzare la tua posizione con il Fisco. Segnala commercialista.it