Concordato preventivo biennale | chiarimenti sulle cause di esclusione

Fiscooggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì all’adesione dello studio e dei suoi associati con partita Iva, anche se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concordato - preventivo

Concordato preventivo, le destre provano a infilare un altro condono

Forteto, cala il sipario: respinta la richiesta di concordato preventivo 

Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo

concordato preventivo biennale chiarimentiConcordato preventivo biennale: nuove cause di esclusione e cessazione - Concordato Preventivo Biennale CPB: nuove cause di esclusione e cessazione per professionisti, associazioni e STP. Lo riporta edotto.com

concordato preventivo biennale chiarimentiRavvedimento speciale CPB 2025-2026: chi può aderire, come funziona e quando pagare - 2026: requisiti, vantaggi fiscali e scadenze per regolarizzare la tua posizione con il Fisco. Segnala commercialista.it

Cerca Video su questo argomento: Concordato Preventivo Biennale Chiarimenti