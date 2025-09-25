Concordato preventivo biennale | chiarimenti sulle cause di esclusione

Sì all’adesione dello studio e dei suoi associati con partita Iva, anche se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

CPB 2025 – 2026: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - In vista della scadenza di dimani, ecco gli ultimi chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale 2025–2026, affrontando temi chiave come adesione, revoca, requisiti di accesso e cause di esclusione. Segnala commercialistatelematico.com

Concordato preventivo biennale: ok all’adesione anche con professionisti esclusi dagli ISA - L’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito dedicata al Concordato preventivo biennale (CPB), ha pubblicato nuovi chiarimenti sulle cause di esclusione dall’istituto, a seguito delle modifiche ... Scrive ateneoweb.com

