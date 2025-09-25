Conclusi i lavori da 100mila euro alla palestra della Morpurgo | servirà oltre 1000 studenti

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusi i lavori da 130mila euro alla palestra Morpurgo, in Scala Campi Elisi 4, intervento necessario per i cedimenti del parquet che si erano verificati negli ultimi anni. La palestra, ha sottolineato in conferenza stampa l’assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, serve fino alle 16. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conclusi - lavori

Conclusi i lavori sulla Sp1 Dir nel Comune di Oppido Mamertina: la soddisfazione di Versace

Un altro topolino è pronto per i bagnanti: conclusi i lavori per il settimo, il sesto a fine luglio

Conclusi i lavori sul lungomare di Santa Teresa di Riva

conclusi lavori 100mila euroSuperbonus, ad agosto completato il 96% dei lavori - Gli investimenti ammessi a detrazione ammontano complessivamente a 117,3 miliardi di euro, con ... Segnala edilportale.com

Danni da sisma, conclusi lavori a chiostro di San Domenico - Dopo le scosse di terremoto del 2016 si sono conclusi i lavori di ricostruzione al convento e al chiostro di San Domenico a San Severino Marche (Macerata). Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conclusi Lavori 100mila Euro