Concerto Joyful voice… non solo gospel per sostenere la fondazione Salus Pueri

Concerto solidale del coro Arsamanda per il Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto.Sabato 27 settembre 2025 – ore 21Chiesa di San Francesco Grande – PadovaDettagliPadova si prepara ad accogliere una serata speciale: il coro Arsamanda, diretto dal soprano Paola Burato, porterà in scena “Joyful. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

