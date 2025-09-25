Concerto a San Giorgio di Nogaro per i 40 anni della Misericordia della Bassa Friulana

La Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro terrà un concerto speciale per celebrare i 40 anni dalla fondazione della Misericordia della Bassa Friulana. Sarà una occasione unica per festeggiare insieme, ricordare il valore della solidarietà e vivere una serata di musica e comunità. Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

