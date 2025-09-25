Concerti d’autunno tra contemporaneità e tradizione
I cento anni dalla nascita di Cathy Berberian, musa di tanti artisti dell’avanguardia degli anni ‘60, e i cinque secoli dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, padre della polifonia sacra rinascimentale, i 50 anni dalla scomparsa di Dmitrij Šostakovic ma anche gli ottant’anni del grande jazzista statunitense Anthony Braxton. Tanti anniversari punteggiano il cartellone autunnale degli Amici della Musica ‘Mario Pedrazzi’ che spazia fra le epoche e gli stili, sempre con uno sguardo verso la contemporaneità. "Uno dei nostri prossimi concerti si intitola ‘Lo spirito del rischio’ – sottolinea Simone Guaitoli, vicepresidente degli Amici della musica, che cura il cartellone con la direzione artistica del maestro Claudio Rastelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: concerti - autunno
Concerti in Emilia-Romagna: un autunno imperdibile con Katy Perry, Radiohead, Olly ed Elisa
Migliori concerti a Bologna, guida all'autunno dei club
L'armonie trio inaugura i “Concerti d’autunno”
MAMbo Bologna – Autunno 2025 Settembre – Novembre 2025 MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna ? Mostre, concerti, teatro, installazioni e attività educative Un autunno di arte e creatività con appuntamenti imperdibili: BOoks Festival: libri d’ - facebook.com Vai su Facebook
Jesolo non si ferma: tra concerti e sport l’autunno è ricco di eventi. La stagione turistica prosegue oltre l’estate con un fitto calendario: dai big della musica italiana agli appuntamenti sportivi internazionali. - X Vai su X