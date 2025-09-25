Conceicao Juve lavoro a parte alla Continassa per il portoghese | le sue condizioni in vista della sfida con l’Atalanta Ultime

Conceicao Juve, l’analisi della Gazzetta: dopo l’infortunio in nazionale e il rientro a Verona, lo staff bianconero ha studiato un piano specifico. Nessun allarme, ma un piano di gestione attento e meticoloso per riportarlo al 100%. In casa Juve, prosegue il percorso di pieno recupero di Francisco Conceicao. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese, dopo essere tornato in campo da titolare a sorpresa nella trasferta di Verona, sta seguendo un’agenda di lavoro personalizzata. Anche nella giornata di ieri, infatti, ha svolto un allenamento a parte alla Continassa. Conceicao Juve: l’obiettivo è smaltire le scorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

