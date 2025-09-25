Conceicao come sta? Ci sono novità dopo l’allenamento di oggi alla Continassa | le condizioni del portoghese in vista di Juve Atalanta Cosa filtra
Conceicao come sta? Cosa è successo oggi alla Continassa nell’allenamento verso Juve Atalanta. Ecco le condizioni del portoghese. Nessun allarme, solo gestione. Francisco Conceicao ha svolto un lavoro differenziato, ma la sua presenza per il big match di sabato contro l’Atalanta non dovrebbe essere in dubbio. Una scelta, quella dello staff di Igor Tudor, puramente precauzionale, mirata a gestire le energie del giocatore dopo il recente infortunio. Gestione dei carichi, nessun allarme. Il portoghese, rientrato acciaccato dalla sosta per le Nazionali, è stato il grande protagonista della trasferta di Verona, con un gol da cineteca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
