Con San Francesco l’Italia si regala la tredicesima festività mentre l’economia arranca

25 set 2025

La Camera ha approvato l'introduzione di una festa nazionale, la tredicesima: il 4 ottobre, giorno di san Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. La legge è passata con 247 voti favo.

© Ilfoglio.it - Con San Francesco l’Italia si regala la tredicesima festività mentre l’economia arranca

