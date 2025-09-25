Con l’analisi del sangue si è capito Garlasco le tracce sul luogo del delitto e la relazione del Ris

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco tornano a far discutere e ad alimentare un dibattito che, a distanza di quasi vent’anni, continua a coinvolgere l’opinione pubblica. Questa volta al centro c’è la BPA, l’analisi delle macchie di sangue, uno strumento che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire alcuni aspetti rimasti oscuri. A spiegare la portata di questa tecnica è stato l’ex poliziotto e criminologo Armano Palmegiani in un’intervista concessa al settimanale Giallo. Secondo Palmegiani, la relazione del RIS non ha fornito una risposta definitiva sul numero degli autori del delitto. “La relazione del RIS – specifica – non ha affatto confermato né smentito che l’autore del delitto sia stato una sola persona o più persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it