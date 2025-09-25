Con l’aborto farmacologico a casa la scelta torna nelle mani delle donne | è questo che preoccupa chi è contrario?

Dal 26 al 28 settembre 2025 l’associazione Luca Coscioni lancia una campagna dal titolo “Aborto senza ricovero. Un diritto di scelta legittimo”, che prevede anche una raccolta di firme in molte piazze italiane in concomitanza con la giornata internazionale dell’aborto sicuro. La campagna ha lo scopo di rendere effettivo, in ogni regione italiana, quello che è già possibile grazie alle linee di indirizzo ministeriali del 2020, e cioè procedure chiare, definite e uniformi per l’aborto farmacologico in regime ambulatoriale, garantendo alle donne la possibilità di prendere il secondo farmaco a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

