Con la pioggia niente lezioni e ancora non abbiamo un altro posto dove andare | associazioni sportive in difficoltà nella San Pio senza palazzetto

Mentre si dovrà attendere l'inizio dell'anno nuovo per potersi di nuovo allenare nel Palazzetto di San Pio a causa degli interventi di riqualificazione, con l'arrivo delle prime piogge autunnali monta la protesta delle associazioni sportive che utilizzavano la struttura per allenarsi. L'allarme. 🔗 Leggi su Baritoday.it

