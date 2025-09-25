Con la Cei a Gorizia il margine si è fatto centro
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana si è svolto, dal 22 al 24 settembre, eccezionalmente fuori Roma, a Gorizia. La scelta della sede, suggerita da mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, ha valorizzato la vocazione della città ad “essere segno visibile di unità e di dialogo” (San Giovanni Paolo II), nell’anno in cui è insieme a Nova Gorica capitale europea della Cultura, prima capitale transfrontaliera. Nel contempo, i lavori del Consiglio Permanente, così come i due appuntamenti pubblici tra cui la Veglia di preghiera per la pace nel mondo, hanno messo in evidenza quanto qui – in realtà, l’autore, Robert D. 🔗 Leggi su Formiche.net
