Con i Tree Talker si leggono i parametri vitali degli alberi

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia ha messo a confronto, grazie a una ricerca condotta dalla Statale, i dati di 5 boschi italiani divisi in due aree, una gestita e una lasciata “libera”. 🔗 Leggi su Wired.it

con i tree talker si leggono i parametri vitali degli alberi

© Wired.it - Con i Tree Talker si leggono i parametri vitali degli alberi

In questa notizia si parla di: tree - talker

Cerca Video su questo argomento: Tree Talker Leggono Parametri