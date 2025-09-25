Con i Tree Talker si leggono i parametri vitali degli alberi
Il progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia ha messo a confronto, grazie a una ricerca condotta dalla Statale, i dati di 5 boschi italiani divisi in due aree, una gestita e una lasciata “libera”. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: tree - talker
