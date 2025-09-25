Con gli sci e senza ossigeno giù dall’Everest l’impresa di Bargiel
(Adnkronos) – Giù dall'Everest con gli sci e senza ossigeno supplementare. E' il record realizzato dall'alpinista polacco Andrzej Bargiel. Il video dell'impresa, la prima in queste condizioni, è stato pubblicato sul profilo Instagram del recordman. Bargiel ha completato la discesa lungo i pendii innevati del Monte Everest, la cui vetta raggiunge gli 8.849 metri: "Sono in .
Impresa storica del polacco Bargiel: scende con gli sci dall’Everest senza ossigeno
