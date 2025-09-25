VULNERABILI. La stima è del Comune. L’assessore Messina: «Urge ripensare il modello di intervento. Spesso l’ingresso in struttura è rifiutato: servono approcci più flessibili. E le risorse non bastano». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Comunità terapeutiche, mancano posti. Solo a Bergamo 500 persone molto fragili