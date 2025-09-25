Comunità energetiche rinnovabili | due incontri pubblici per favorire la partecipazione
OSTUNI - L’Unione Europea punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, un obiettivo che implica la necessità di intraprendere nei prossimi anni un percorso capace di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra. In questa direzione diventa fondamentale rendere i cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: comunit - energetiche
Venerdì 26 settembre tappa a Pisa del giro d’Italia alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabili https://www.unioncamere.gov.it/agenda/tappa-pisa-del-giro-ditalia-alla-scoperta-delle-comunita-energetiche-rinnovabili Arriva in #Toscana la tappa del gir - facebook.com Vai su Facebook
Energie rinnovabili e teleriscaldamento due Comuni impegnati - Un vero e proprio accordo quadro per favorire la transizione verso un territorio ad emissioni compensate. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
"Saremo un hub internazionale delle energie verdi" - Romagna punta sull’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, sull’uso del fotovoltaico e dell’agrivoltaico, sugli impianti ... msn.com scrive