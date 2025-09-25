Entro il 29 settembre 2025 va fatta la comunicazione all’Enea sui lavori effettuati nel primo semestre dell’anno per la costruzione di cappotti termici, cambi di infissi e installazione di caldaie a pompe di calore e sistemi ibridi, a prescindere dalla normale scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori. È quanto aveva previsto la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile alla fine dello scorso mese di giugno, periodo nel quale è stata riaperta in ritardo la piattaforma telematica proprio per effettuare l’adempimento. Ecco, quindi, quali proprietari di immobili e titolari di diritti di godimento su di essi devono effettuare la comunicazione entro lunedì prossimo e quali sono le indicazioni da rispettare in merito al fatto che gli interventi rientrino nell’ecobonus o nel bonus ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Comunicazione Enea per cappotti, infissi e caldaie: chi deve farla entro il 29 settembre 2025