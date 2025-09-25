Comunicazione Enea per cappotti infissi e caldaie | chi deve farla entro il 29 settembre 2025
Entro il 29 settembre 2025 va fatta la comunicazione all’Enea sui lavori effettuati nel primo semestre dell’anno per la costruzione di cappotti termici, cambi di infissi e installazione di caldaie a pompe di calore e sistemi ibridi, a prescindere dalla normale scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori. È quanto aveva previsto la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile alla fine dello scorso mese di giugno, periodo nel quale è stata riaperta in ritardo la piattaforma telematica proprio per effettuare l’adempimento. Ecco, quindi, quali proprietari di immobili e titolari di diritti di godimento su di essi devono effettuare la comunicazione entro lunedì prossimo e quali sono le indicazioni da rispettare in merito al fatto che gli interventi rientrino nell’ecobonus o nel bonus ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: comunicazione - enea
Bonus casa 2025: in scadenza i 90 giorni a disposizione per la comunicazione ENEA relativa ai lavori conclusi entro il 30 giugno e per quelli a cavallo d'anno - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Agevolazioni fiscali - X Vai su X
Attenzione: con il portale ENEA 2025 il credito fiscale si può perdere per davvero! Molti pensano che la comunicazione ENEA sia una formalità… ma la Cassazione (sentenza n. 34151/2022) è stata chiarissima: omettere o sbagliare la comunicazione = pe - facebook.com Vai su Facebook
Infissi, pompe di calore e cappotti: ultimi giorni per inviare i dati all’Enea - Sono solo alcuni degli interventi per i quali la comunicazione all’Enea è obbligatoria per accedere all’ecobonus: va eff ... Segnala msn.com
Comunicazione Enea, chi deve presentarla entro il 29 settembre 2025? - Per chi ha effettuati lavori sugli immobili la data del 29 settembre 2025 potrebbe essere fondamentale. Scrive money.it