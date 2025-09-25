Comunicato Stampa | Grottaferrata dedica un intero weekend alla lotta contro la violenza di genere
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Grottaferrata ospiterà una ricca due giorni di eventi, performance ed esposizioni artistiche dedicate al tema della violenza di genere e del femminicidio. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CITTÀ di GROTTAFERRATA. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa Università di Bologna: approvata mozione FLC su relazioni con Israele FLC CGIL Nazionale FLC CGIL Emilia Romagna Cgil Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa - 23 Settembre 2025 Le reti sociali hanno documentato, negli ultimi giorni, una violazione da parte di ignoti della ex residenza italiana in Calle...... instagram.com/p/DO9JCTMEuYG/… - X Vai su X
Comunicato Stampa: Grottaferrata dedica un intero weekend alla lotta contro la violenza di genere - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Grottaferrata ospiterà una ricca due giorni di eventi, performance ed esposizioni artistiche dedicate al tema ... Lo riporta iltempo.it
Grottaferrata dedica un intero weekend alla lotta contro la violenza di genere - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Grottaferrata ospiterà una ricca due giorni di eventi, performance ed esposizioni artistiche dedicate al tema della violenza di genere e del femminicidio. ansa.it scrive