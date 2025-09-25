Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 26 09 LA BANDA DELL' ESERCITO ITALIANO ALLA BASILICA DI SAN VITALE
25 settembre 2025 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa Università di Bologna: approvata mozione FLC su relazioni con Israele FLC CGIL Nazionale FLC CGIL Emilia Romagna Cgil Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa - 23 Settembre 2025 Le reti sociali hanno documentato, negli ultimi giorni, una violazione da parte di ignoti della ex residenza italiana in Calle...... instagram.com/p/DO9JCTMEuYG/… - X Vai su X
Comunicato Stampa: Grottaferrata dedica un intero weekend alla lotta contro la violenza di genere - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Grottaferrata ospiterà una ricca due giorni di eventi, performance ed esposizioni artistiche dedicate al tema ... Riporta iltempo.it
Comunicato Stampa: Vianello (Lega- LV): “Il 5 ottobre a Dolo la prima edizione della ‘Run Like a Dancer’" - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale veneziano Roberta Vianello (Lega- gazzettadiparma.it scrive