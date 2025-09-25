Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 26 09 LA BANDA DELL' ESERCITO ITALIANO ALLA BASILICA DI SAN VITALE

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

25 settembre 2025  La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa comunicato stampa cidim venerdi 26 09 la banda dell esercito italiano alla basilica di san vitale

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 26/09 LA BANDA DELL'ESERCITO ITALIANO ALLA BASILICA DI SAN VITALE

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa comunicato stampaComunicato Stampa: Grottaferrata dedica un intero weekend alla lotta contro la violenza di genere - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Grottaferrata ospiterà una ricca due giorni di eventi, performance ed esposizioni artistiche dedicate al tema ... Riporta iltempo.it

comunicato stampa comunicato stampaComunicato Stampa: Vianello (Lega- LV): “Il 5 ottobre a Dolo la prima edizione della ‘Run Like a Dancer’" - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale veneziano Roberta Vianello (Lega- gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Comunicato Stampa