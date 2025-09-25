Comune nel 2025 tributi in aumento di 7,5 milioni | Dati più che incoraggianti

Dal primo gennaio al 31 agosto di quest’anno, l’attività di riscossione dei tributi comunali ha fatto registrare un aumento complessivo di entrate pari a 7,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024. E' quanto emerge dalla terza relazione annuale relativa all’esercizio finanziario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Fiumicino Tributi gestirà le entrate del comune: “Pagare tutti per pagare meno”

TARI - Conguaglio 2025- Comune di TRANI. In questi giorni l'ufficio tributi del Comune di TRANI, sta procedendo all'invio dell' Avviso di Pagamento del Conguaglio TARI , relativo all'Anno 2025. Come avevamo già anticipato nella nostra comunicazione di Apri - facebook.com Vai su Facebook

TRIBUTI Monte Sant’Angelo rinnova la concessione a Publiservizi per la riscossione dei tributi - Approvato il rinnovo triennale della concessione per la gestione, l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ... Secondo statoquotidiano.it

Sanremo, indennizzi ai negozianti di piazza Eroi. Al via i pagamenti a chi è in regola con i tributi - Autorizzati i ristori per sei delle dieci attività che hanno fatto domanda. Riporta ilsecoloxix.it