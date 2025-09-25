Comunali 2026 Di Crescenzo Guardiagrele per tutti | Serve una sinistra nuova oltre i vecchi schemi
In vista delle prossime elezioni comunali a Guardiagrele, il gruppo Guardiagrele per tutti interviene nel dibattito politico con una nota firmata dalla consigliera Gianna Di Crescenzo. L’esponente sottolinea la necessità di un cambiamento profondo, in linea con le dichiarazioni arrivate nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
