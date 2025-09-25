Compleanno Rummenigge il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 70 anni – FOTO

Compleanno Rummenigge, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 70 anni dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Karl-Heinz Rummenigge. L’ex attaccante tedesco, 2 volte pallone d’oro (nel 1980 e nel 1981), compie oggi 70 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Karl-Heinz Rummenigge, nato nel 1955 a Lippstadt, è stato uno dei più grandi attaccanti tedeschi di sempre. Cresciuto nel Bayern Monaco, ha contribuito a portare il club alla conquista di numerosi titoli nazionali e internazionali, tra cui due Coppe dei Campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

