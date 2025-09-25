Comolli Juventus decolla l’avventura dell’ex Tolosa in bianconero | Elkann pronto ad assegnargli un nuovo ruolo da novembre Ultimissime

Comolli Juventus, promozione in arrivo per il dirigente francese: sarà lui il nuovo AD dell’area sportiva, a testimonianza della sua centralità nel progetto. Arrivato a giugno tra la curiosità generale, ci ha messo pochissimo tempo a prendersi la Juventus. Damien Comolli, attuale Direttore Generale, è destinato a diventare l’uomo forte del nuovo corso bianconero. In vista del rinnovo del board societario, che verrà definito nell’assemblea degli azionisti di novembre, per il dirigente francese è pronta una promozione tanto attesa quanto meritata: sarà lui il nuovo Amministratore Delegato del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

