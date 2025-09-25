Como violenza sessuale su disabili | arrestato operatore sociosanitario
I carabinieri della Stazione di Cantù, nel Comasco, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Como, nei confronti di un uomo originario della Romania di 38 anni, operatore sociosanitario presso una struttura per disabili nella zona di Cantù. Le indagini sono partite a seguito delle denunce da parte di tre donne, di età compresa tra i 30 e 40 anni, ospiti della residenza sanitaria per disabili ‘Fondazione Eleonora e Lidia’, nel comune del Comasco. Una delle vittime sarebbe stata stuprata dall’uomo, mentre le altre due avrebbero subìto violenze e molestie, come essere costrette a guardare film hard o a guardare il 38enne mentre si masturbava. 🔗 Leggi su Lapresse.it
