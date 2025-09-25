Como Sassuolo 3-0 | la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi
. Ecco come è andata la sfida Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea oggi allenatore dei lariani, conquista con autorità il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: como - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Il Como saluta Strefezza e Fadera: ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo
Como-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti di Coppa Italia: prelazione per gli abbonati
Coppa Italia, Como-Sassuolo 3-0 dopo i primi 45'. Finiscono ai rigori Verona-Venezia 4-5 e Parma-Spezia 6-5: lagunari ed emiliani agli ottavi https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-frosinone-udine - facebook.com Vai su Facebook
Le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo: gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia - X Vai su X
Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo e vola agli ottavi; Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina; Como - Sassuolo (3-0) Coppa Italia 2025.
Coppa Italia: Como domina Sassuolo, 3-0 e vola agli ottavi - 0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina. Secondo ansa.it
Como Sassuolo 3-0: la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi - Ecco come è andata la sfida Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona ... Lo riporta calcionews24.com