Como Sassuolo 3-0 | la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco come è andata la sfida Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea oggi allenatore dei lariani, conquista con autorità il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

como sassuolo 3 0 la doppietta di jesus rodriguez e il gol di douvikas trascinano i lariani agli ottavi

© Calcionews24.com - Como Sassuolo 3-0: la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi

In questa notizia si parla di: como - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Il Como saluta Strefezza e Fadera: ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo

Como-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti di Coppa Italia: prelazione per gli abbonati

Coppa Italia: il Como travolge il Sassuolo e vola agli ottavi; Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina; Como - Sassuolo (3-0) Coppa Italia 2025.

como sassuolo 3 0Coppa Italia: Como domina Sassuolo, 3-0 e vola agli ottavi - 0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina. Secondo ansa.it

como sassuolo 3 0Como Sassuolo 3-0: la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi - Ecco come è andata la sfida Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Como Sassuolo 3 0