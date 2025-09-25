Como esalazioni da un solvente nel laboratorio tessile di Brebbio | 17 intossicati
Como, 25 settembre 2025 – Hanno causato 17 intossicati le esalazioni causati dall'utilizzo di un solvente, questa mattina all'interno di un laboratorio tessile che ha sede in un capannone in via Antonio Lenticchia, a Rebbio, periferia di Como, dove lavorano numerose persone. I vigili del fuoco sono stati chiamati con urgenza a metà mattina, assieme al 118 e a una quantità di operatori del soccorso: oltre alla polizia di Stato, anche tecnici dell'Arpa, di Ats Insubria e del nucleo specializzato Nncr in arrivo da Milano. Scatta l’allarme . Numerose persone manifestavano sintomi da intossicazione, che fin da subito è stata qualificata come evidente esposizione a sostanze tossiche, che tuttavia non si riusciva a isolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
