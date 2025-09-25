Como-Cremonese stop ai biglietti per i residenti di Cremona
Questa mattina il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona per la partita Como-Cremonese in programma sabato 27 settembre 2025 allo stadio comunale Sinigaglia. Il provvedimento prevede anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
