Como-Cremonese stop ai biglietti per i residenti di Cremona

Quicomo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona per la partita Como-Cremonese in programma sabato 27 settembre 2025 allo stadio comunale Sinigaglia. Il provvedimento prevede anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

