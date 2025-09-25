Como arrestato 32enne che voleva fare scorta di alcolici gratis al supermercato di via Recchi
Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato un 32enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti specifici, sorpreso a rubare in un supermercato di via Recchi, a due passi dallo stadio.L’uomo, poco dopo le 13.30, è stato notato dagli addetti alla vigilanza mentre, con. 🔗 Leggi su Quicomo.it
