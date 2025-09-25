Commissione Covid Bignami FdI smaschera Conte | Governo acquistò mascherine che provocarono morte al triplo del valore di mercato - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini hanno accertato che le mascherine provenienti dalla Cina presentavano un marchio CE falso, non erano idonei e risultavano potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Nonostante ciò, vennero comunque importati e distribuiti nel Paese, con un prezzo di acquisto triplo rispetto al valore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

