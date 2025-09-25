Commina col figlio ma viene travolta da un’auto | niente da fare per Simona Aveva 35 anni La tragedia l’altra sera a Fiumicino
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella serata di martedì a Fiumicino, dove una donna di 35 anni, Simona Bortoletto, è morta dopo essere stata investita da una Smart in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra. La vittima stava camminando a bordo strada con il figlio di 8 anni, che teneva per mano, quando è avvenuto l’impatto. L’impatto e i soccorsi. Lo scontro è stato violentissimo. I sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per Simona non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta praticamente sul colpo, tra lo sgomento dei presenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: commina - figlio
Fiumicino, donna attraversa la strada e viene travolta da una Smart. Illeso il figlio di 8 anni. I residenti: «Tragedia annunciata» - È successo martedì sera poco dopo le 22 mentre la lavoratrice tornava a casa, in via Redipuglia. Riporta roma.corriere.it