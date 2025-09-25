Riservato, discreto ed educato. Così descrivono i commercianti della zona di via Pietro Conti il 33enne ucraino, finito nel registro degli indagati per i reati di omicidio ed occultamento di cadavere in seguito al ritrovamento di alcune parti del corpo di Bala Sagor, il 21enne cuoco del Bangladesh, avvenuto nella notte di lunedì nel quartiere Casette. Il giovane indagato, anche lui aiuto cuoco nella zona, era conosciuto perché frequentava le diverse attività commerciali, dal bar alla pizzeria, ma anche l’ufficio di poste private e servizi che si trova nelle vicinanze del centro commerciale. "lo conosciamo di vista, da noi veniva spesso – afferma il titolare dell’attività multiservizi – si tratta di una persona molto riservata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Commercianti increduli: "Il giorno del ritrovamento è venuto a comprare la pizza"