Commento al Vangelo di oggi 25 settembre 2025 | Lc 9,7-9
Meditiamo il Vangelo del 25 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?» Giovedì della XXV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 9,7-9 In quel tempo, il tetràrca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non.
Anche il peccatore più incallito può guardarsi dentro - Il tormento del tetrarca Erode raccontato nella pagina del Vangelo di oggi non ci dice semplicemente il conflitto presente nel cuore ... Da famigliacristiana.it
