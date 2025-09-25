Come vedere la replica di X Factor 2025
A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: vedere - replica
Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming
Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Che giornata incredibile abbiamo passato insieme oggi! La replica del corso Monoporzioni è stata un successo, e il merito è tutto della vostra bravura e del vostro entusiasmo. È stato fantastico vedervi all'opera, mettendo in pratica ogni mia indicazione co - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni X Factor 2025, ultima parte di audizioni prima dei Bootcamp - "X Factor 2025" è pronto per la terza parte di audizioni: l'ultima prima dei Bootcamp ... Si legge su dilei.it
X Factor 2025 in tv su Tv8, in chiaro. Data e orari - Le puntate saranno disponibili in chiaro a partire da martedì 16 settembre 2025, in prima serata dalle 21:30. Secondo napolike.it