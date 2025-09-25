Come sta davvero Vittorio Sgarbi l’annuncio choc della figlia Evelina sulla sua salute

Vittorio Sgarbi torna al centro delle cronache non per una delle sue celebri invettive televisive o per le battaglie culturali, ma per una vicenda familiare che si intreccia con le sue attuali condizioni di salute. La figlia Evelina ha infatti depositato un’istanza e secondo quanto riportato dagli avvocati della giovane, l’iniziativa sarebbe stata presa in seguito agli sviluppi sulle condizioni del padre. A confermare la notizia, direttamente dalla Toscana dove si trova in questo periodo, è stato lo stesso Sgarbi. L’istanza, presentata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, ha fatto partire le notifiche a parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, la compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Vittorio Sgarbi, come sta davvero: le parole dell’amico; Vittorio Sgarbi: i chili persi, la depressione, e chi la confonde “con la semplice tristezza”; Vittorio Sgarbi, come sta davvero: la depressione, il ricovero al Gemelli, l'ischemia cardiaca. «Situazione figlia del suo narcisismo....

Vittorio Sgarbi in lite con la figlia Evelina, lei chiede il sostegno e lui si oppone: «Io incapace? Nulla di più falso». La questione del patrimonio - Sono le parole di Vittorio Sgarbi, che si oppone alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il ... Secondo msn.com

Vittorio Sgarbi, come sta: dopo il ricovero la figlia chiede la nomina di un amministratore di sostegno. «Non è più in grado di seguire i propri interessi» - L'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l'ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi è stata depositata dagli avvocati ... Si legge su leggo.it