Come sta davvero Vittorio Sgarbi l’annuncio choc della figlia Evelina sulla sua salute

Caffeinamagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Sgarbi torna al centro delle cronache non per una delle sue celebri invettive televisive o per le battaglie culturali, ma per una vicenda familiare che si intreccia con le sue attuali condizioni di salute. La figlia Evelina ha infatti depositato un’istanza e secondo quanto riportato dagli avvocati della giovane, l’iniziativa sarebbe stata presa in seguito agli sviluppi sulle condizioni del padre. A confermare la notizia, direttamente dalla Toscana dove si trova in questo periodo, è stato lo stesso Sgarbi. L’istanza, presentata tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi, ha fatto partire le notifiche a parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, la compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

