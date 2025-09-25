Come i pensionati possono ottenere liquidità fino a 75.000 €
Molti pensionati si trovano in momenti della vita in cui desiderano affrontare spese importanti o sostenere progetti personali senza intaccare i risparmi accumulati. La richiesta di liquidità può riguardare l’acquisto di una nuova abitazione, la ristrutturazione di un immobile di famiglia, il supporto ai figli o ai nipoti, oppure la copertura di spese mediche e assistenziali. In questi casi un finanziamento dedicato offre una risposta concreta, consentendo di ricevere somme anche significative, fino a 75.000 €, attraverso procedure semplificate e trasparenti. La possibilità di accedere a un credito costruito su misura per chi percepisce una pensione nasce dalla solidità della rendita mensile che rappresenta una garanzia costante per gli istituti finanziari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
