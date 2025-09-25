Come Harry e Meghan scandalo in Norvegia | Mette-Marit e Haakon attaccati dalla sorella e lo sciamano

Parenti serpenti. E il veleno non colpisce solo la royal family inglese, con il famoso e chiacchierato caso di Harry e Meghan, ma anche altre nobili casate. È successo di recente alla famiglia reale norvegese, che sta vivendo una delle fasi peggiori della sua storia. E al centro c’è sempre la stessa protagonista: Mette-Marit, futura Regina per via del suo matrimonio con il Principe ereditario Haakon. Ad aggiungere problemi in un periodo già turbolento, le confidenze pubbliche della Principessa Martha Louise e il marito sciamano, che hanno raccontato della pressione dei media, le critiche private e la percezione di rifiuto nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Dilei.it

