Come Harry e Meghan scandalo in Norvegia | Mette-Marit e Haakon attaccati dalla sorella e lo sciamano

Parenti serpenti. E il veleno non colpisce solo la royal family inglese, con il famoso e chiacchierato caso di Harry e Meghan, ma anche altre nobili casate. È successo di recente alla famiglia reale norvegese, che sta vivendo una delle fasi peggiori della sua storia. E al centro c’è sempre la stessa protagonista: Mette-Marit, futura Regina per via del suo matrimonio con il Principe ereditario Haakon. Ad aggiungere problemi in un periodo già turbolento, le confidenze pubbliche della Principessa Martha Louise e il marito sciamano, che hanno raccontato della pressione dei media, le critiche private e la percezione di rifiuto nei confronti dell’uomo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scandalo reale in Norvegia: accuse di stupri e violenze per il figlio della principessa Mette-Marit - Il principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia ha riconosciuto la "difficile" situazione giudiziaria di Marius Borg Hoiby, all'indomani del procedimento giudiziario contro il figlio 28enne di sua ... Riporta rainews.it