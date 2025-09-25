Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao | un posto per tre in attacco

Il Milan recupera Rafael Leao per la sfida di campionato contro il Napoli. Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e ora Allegri dovrà capire come schierare il suo reparto d'attacco visto l'abbondanza di uomini offensivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao: un posto per tre in attacco - Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e ora Allegri dovrà capire come schierare il suo reparto d'attacco visto ...

