Come è finita la storia della prof che ha avuto un figlio con l’allievo 14enne
Oggi lei ha 37 anni. All’epoca, nel 2017, ne aveva 31. Ha passato due anni nel carcere fiorentino di Sollicciano prima di essere scarcerata e affidata ai servizi sociali. Per molti mesi la donna, un’operatrice sanitaria, ha portato avanti una relazione sessuale con il figlio 13enne del vicino di casa. L’adolescente andava da lei per prendere ripetizioni di inglese, frequentava la terza media. In quelle occasioni si svolgevano gli incontri sessuali. L’anno dopo il ragazzo ha scoperto di essere diventato padre di un bambino. Lei è stata condannata a 6 anni e 7 mesi per atti sessuali e violenza su un minore. 🔗 Leggi su Open.online
È finita la storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton. La coppia ha annunciato la rottura con un comunicato congiunto. Monica Bellucci ha commentato così la separazione: "Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua
Monica Bellucci e Tim Burton si separano, è finita la storia d'amore tra le due star
