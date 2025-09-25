Come Datrix sta ritagliando un' intelligenza artificiale a misura di pmi

Non bisogna creare doppioni, ma seguire la strada tracciata dalle aziende nei decenni e sfruttare il loro bagaglio di conoscenze. A dirlo è l'amministratore delegato Milano D'Aragona. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come Datrix sta ritagliando un'intelligenza artificiale a misura di pmi

