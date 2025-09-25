Come cambiano i tesori nascosti tra calli e campielli poco noti

Veneziatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pietra non è per sempre. Venezia si trasforma giorno dopo giorno per le azioni umane come per l'impatto degli agenti atmosferici, acuito dal cambiamento climatico. Un patrimonio immenso e spesso poco conosciuto, fatto di bassorilievi, stemmi, sculture e iscrizioni incastonate sui muri dei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambiano - tesori

Cerca Video su questo argomento: Cambiano Tesori Nascosti Calli