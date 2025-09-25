Comando Interregionale Carabinieri Ogaden il Generale Masciulli prende il posto di Minicucci
Nella mattina di mercoledì 24 settembre, si è svolto il passaggio di consegne al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, un evento che ha visto la partecipazione delle più alte autorità militari, civili e religiose.In rappresentanza del Nuovo Sindacato Carabinieri, era presente il segretario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
