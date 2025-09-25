Colverde auto fuori strada finisce nel prato di una casa
Intervento di soccorso tecnico urgente in via Mulini a Colverde, località Corte Re, poco dopo i tornanti della val mulini, per un incidente stradale avvenuto alle 18.30 di oggi, 25 settembre 2025. Secondo le prime informazioni una sola vettura è finita fuori strada e si è ribaltata.Sul posto è. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Auto “vola” fuori strada e atterra in un giardino a Colverde - Momenti di paura, ma per fortuna ferite non gravi per un ventenne alla guida di un’auto, trasportato in ospedale in codice giallo ... laprovinciadicomo.it scrive