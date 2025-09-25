Coltivare il Futuro 2025 – Il collezionismo botanico nei giardini sul mare | incontri visite e workshop tra Ischia e Procida

Dal 3 al 5 ottobre torna Coltivare il Futuro, la convention giunta alla terza edizione che quest’anno avrà come filo conduttore “Il collezionismo botanico nei giardini sul mare”.Studiosi, architetti, paesaggisti e custodi di alcuni dei più importanti giardini italiani ed europei si confronteranno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

