Colpo di scena a La Ruota della Fortuna Scotti si lascia andare | Prima o poi doveva succedere

News tv. – Sembrava impossibile, e invece è successo davvero: Barbara, la fortunata concorrente da Guardia Sanframondi (Benevento), ha mandato in tilt La Ruota della Fortuna con una vittoria che sa di leggenda. Un colpo grosso in diretta su Canale 5, con in palio ben 22.500 euro in gettoni d’oro e, udite udite, la mitica Grande Panda che nessuno era riuscito a portarsi a casa dall’inizio della stagione. Altro che colpo di fortuna: qui si parla di una marcia trionfale! . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Colpo di scena a “La Ruota della Fortuna”, Scotti si lascia andare: “Prima o poi doveva succedere”

In questa notizia si parla di: colpo - scena

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Jurassic World e il ritorno di un colpo di scena dal passato

“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano

Colpo di scena durante la reunion newyorkese di "Dawson's Creek" - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena nella rilevazione radio del 1 Semestre Audiradio. Radio Italia a un soffio dal primo posto tenta il sorpasso storico. RTL 102.5 6.675.000 RADIO ITALIA 6.609.000 RDS 6.060.000 RADIO DEEJAY 5.478.000 105 5.086.000 - X Vai su X

“Prima o poi doveva capitare ed è capitato”: colpo di scena a La Ruota della Fortuna, la campionessa Barbara vince la macchina: ecco come - Intanto il programma di Scotti continua a battere Affari Tuoi. Segnala ilfattoquotidiano.it

La Ruota della Fortuna, il colpo di scena in studio: “Non era mai capitato”. Cosa ha vinto la campionessa - Una concorrente de La Ruota della Fortuna ha vinto un montepremi altissimo e si è portata a casa anche qualcosa di grande valore. msn.com scrive