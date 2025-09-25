Colpo al porto di Cetara | rubato un gommone trovato

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo, l'altra notte, al porto turistico di Cetara, dove è stato rubato un gommone della Cetara Sviluppo e Servizi. In azione, dunque, Guardia Costiera di Cetara e Carabinieri: grazie alle tempestive indagini, il gommone è stato poco dopo individuato nel porto di Marina della Lobra, a Massa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpo - porto

UFFICIALE: Juventus Acquista Francisco Conceicao dal Porto, Secondo Colpo per Tudor

Conceicao Juventus (Sky), club vicinissimi a chiudere l’affare! Si aspetta la risposta del Porto: le cifre e tutti i dettagli del secondo colpo

Colpo sul Porto canale, spaccano la saracinesca per il furto in gioielleria nel cuore della notte

colpo porto cetara rubatoRubata una bici da corsa da migliaia di euro - Il proprietario doveva partecipare alla gara del fine settimana. Lo riporta msn.com

Colpo grosso in pieno centro a Forte dei Marmi, rubate valigie lasciate in auto. Contenevano gioielli e diamanti - Sabato sera infatti i malviventi hanno spaccato un’auto in sosta prelevando oggetti in oro e diamanti in un’azione da veri ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Porto Cetara Rubato