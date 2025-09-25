Colpo al porto di Cetara | rubato un gommone trovato

Colpo, l'altra notte, al porto turistico di Cetara, dove è stato rubato un gommone della Cetara Sviluppo e Servizi. In azione, dunque, Guardia Costiera di Cetara e Carabinieri: grazie alle tempestive indagini, il gommone è stato poco dopo individuato nel porto di Marina della Lobra, a Massa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

