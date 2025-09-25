Colpi di stampella all’operatore dell’ospedale

Dal suo punto di vista, stava aspettando "da troppo tempo" di essere visitato da un medico. E così ha pensato di riversare la sua rabbia su un operatore socio sanitario colpendolo ripetutamente con la sua stampella, nella sala d’attesa. La violenta aggressione risale alle 21.40 di martedì e ha come teatro il pronto soccorso dell’ ospedale San Giuseppe in via San Vittore. L’autore, un egiziano di 73 anni, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per lesioni personali ed è stato poi accompagnato al Policlinico, dove resterà in “osservazione“ fino alla direttissima. Mentre l’operatore colpito, di 55 anni, è stato medicato al San Giuseppe riportando una prognosi di 7 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

