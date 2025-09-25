’Colpi di Scena’ | giù il sipario sulla rassegna
‘Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’ arriva oggi al suo ultimo giorno e sceglie di farlo in grande stile: quattro spettacoli in sequenza, tre dei quali in anteprima assoluta, per rinnovare l’idea di una rassegna che è vetrina delle nuove drammaturgie del teatro contemporaneo. La manifestazione è organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni. La giornata si apre alle ore 11 al teatro Felix Guattari con la prima nazionale di ‘Ombrelloni’, spettacolo firmato da Studio Doiz, scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: colpi - scena
Squid game stagione 3: significato delle lettere nei muri e anticipazioni sui colpi di scena del finale
Peacemaker stagione 2 episodio 2: spiegazione dei colpi di scena e rivelazioni del multiverso DCU
Money Road: il gran finale tra scelte estreme e colpi di scena
Il seno in allattamento ha più colpi di scena di una serie Netflix! Un giorno è una fontana, il giorno dopo sembra in vacanza… e poi c’è sempre quell’effetto “asimmetria artistica” quando ti dimentichi di alternare . Mamme, diteci: in quale di queste situazioni vi - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi personaggi e colpi di scena, stessa ironia e complicità. Le riprese della seconda stagione di #Maschi Veri sono ufficialmente iniziate! - X Vai su X