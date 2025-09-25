’Colpi di Scena’ | giù il sipario sulla rassegna

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’ arriva oggi al suo ultimo giorno e sceglie di farlo in grande stile: quattro spettacoli in sequenza, tre dei quali in anteprima assoluta, per rinnovare l’idea di una rassegna che è vetrina delle nuove drammaturgie del teatro contemporaneo. La manifestazione è organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni. La giornata si apre alle ore 11 al teatro Felix Guattari con la prima nazionale di ‘Ombrelloni’, spettacolo firmato da Studio Doiz, scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217colpi di scena8217 gi249 il sipario sulla rassegna

© Ilrestodelcarlino.it - ’Colpi di Scena’: giù il sipario sulla rassegna

In questa notizia si parla di: colpi - scena

Squid game stagione 3: significato delle lettere nei muri e anticipazioni sui colpi di scena del finale

Peacemaker stagione 2 episodio 2: spiegazione dei colpi di scena e rivelazioni del multiverso DCU

Money Road: il gran finale tra scelte estreme e colpi di scena

Cerca Video su questo argomento: 8217colpi Scena8217 Gi249 Sipario