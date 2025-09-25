’Colpi di Scena’ | giù il sipario sulla rassegna

‘Colpi di Scena - Sguardo nel Contemporaneo’ arriva oggi al suo ultimo giorno e sceglie di farlo in grande stile: quattro spettacoli in sequenza, tre dei quali in anteprima assoluta, per rinnovare l’idea di una rassegna che è vetrina delle nuove drammaturgie del teatro contemporaneo. La manifestazione è organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Ater Fondazione, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni. La giornata si apre alle ore 11 al teatro Felix Guattari con la prima nazionale di ‘Ombrelloni’, spettacolo firmato da Studio Doiz, scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

