Colore e riflessione in periferia | murale sulla violenza emotiva sulla facciata della palazzina

GALLIPOLI – Continuano a colorarsi e impreziosirsi di contenuti profondi e significativi le periferie di Gallipoli grazie ad una nuova realizzazione di street art impressa sulla facciata di una delle palazzine popolari della zona del Peep 2, adiacente a viale Europa.Il progetto del Gallipoli Art. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

